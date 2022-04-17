На своїй техніці росіяни встановлюють українські прапори.

У районі села Василівка Запорізької області російські окупанти переодягаються в українських військових з метою здійснення провокацій проти цивільних.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Росіяни зафарбовують рашистські символи на своїй техніці і встановлюють на ній синьо-жовтні прапори.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори", - йдеться у зведенні.

Війна Росії проти України: нові дані

Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого. Проте після провалу у наступі на Київ була змушена відступати до Білорусі.

Наразі окупанти планують іще один штурм – сходу України і виходу на межі всієї Луганської та Донецької області. Важкі бої тривають у цьому регіоні з початку повномасштабної війни.

Найважчою ситуація досі залишається у Маріуполі. Окупанти оточили місто і роблять невдалі спроби атак на "Азовсталь".

При цьому продовжується терор тамтешнього населення: людей катують, вбивають, спалюють у мобільних крематоріях з метою приховання доказів злочинів, а також депортують до фільтраційних таборів у Росії.

Захисники мужньо стримують спроби ворога прорватися до Харкова. Станом на ранок 17 квітня противнику вдалося впритул підійти до Сєвєродонецька.

За час повномасштабної війни з Росією у боях з ЗСУ знищено понад 20 300 окупантів, водночас, за словами Зеленського, 3 тисячі українських захисників полягли на полі бою.

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