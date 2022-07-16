В ембарго ЄС на російське золото присутня потенційна лазівка. Документ, який зараз обговорює Єврокомісія, не включає обмежень на ювелірні вироби. Москва може скористатися цим і продовжувати продавати дорогоцінний метал.
Відповідною інформацією поділилося видання Politico з посиланням на проект Єврокомісії про ембарго на золото.
Заборона охоплює імпорт і передачу дорогоцінного металу, якщо він вироблений в РФ або вивезений з Росії в Євросоюз і треті країни. У додатку до документа сказано, що обмеження накладаються на золото в необробленому або напівфабрикатному вигляді, порошок, монети, відходи і брухт золота.
"У проекті не вказано золото у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки або золоті персні. Це може залишити лазівки, які допоможуть грошам потрапити в кремлівську казну", — написали журналісти.
Нагадаємо, після зустрічі G7 в кінці червня США, Канада, Японія і Великобританія оголосили про ембарго на імпорт російського золота. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, заборона позбавить РФ доходу у розмірі близько $19 мільярдів на рік.
Єврокомісія 15 липня офіційно запропонувала внести ембарго на золото в сьомий пакет санкцій проти Росії. За даними Bloomberg, його повинні прийняти протягом найближчих тижнів.
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