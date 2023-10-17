ЗСУ влучили в Луганський авіаційний ремонтний завод, на якому загарбники наростили виробництво на 20%.

В Луганській обласній військовій адміністрації розкрили подробиці потужних ударів по військових об'єктах російських загарбників у місті. Про це голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив у Telegram.

Лисогор розповів, на яких саме об’єктах військової інфраструктури російських окупантів у Луганську відбулись потужні вибухи.

"Ворожа техніка дислокувалась на Луганському авіаційному ремонтному заводі та на летовищі колишнього Луганського вищого авіаційного училища військових штурманів, так званого ВВАУШ", - повідомив Лисогор.

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Голова ОВА відзначив, що російські вертольоти Мі-24, Мі-28 та Ка-52 активно використовуються росіянами в Луганській області при обстрілах населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

"У радянські часи місцевий авіаремонтний завод одним з перших оволодів технологіями ремонту та модернізації двигунів. Окупанти та їхні місцеві посіпаки з весни поточного року почали вихвалятись успіхами у цій галузі", - додві він.

Зокрема, 5 квітня окупанти провели на згаданому заводі перше, за їхніми словами, з 2014 року стендове випробування двигуна, а в червні туди набрали робітників.

"Наприкінці вересня пропагандистські ЗМІ хизувалися нарощуванням виробництва на заводі на 20%. Вони навіть переобладнали для власних потреб музей авіаційної техніки, який знаходився на території заводу. Про це свідчать супутникові знімки, зроблені нещодавно. Може, хотіли сховатись серед експонатів?!", - повідомив Лисогор.

"Як закономірний результат, жителі області змогли сьогодні бачити та чути святковий салют на честь високих трудових досягнень окупантів Луганська", - зазначив Лисогор.

Ураження російських вертольотів на аеродромах

Збройні сили України знищили дев'ять вертольотів різних модифікацій на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Також знищені склади боєприпасів, спеціальна техніка, пускова установка ППО та пошкоджено злітні смуги аеродромів.

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