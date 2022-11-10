Загарбники будують оборонні споруди як поблизу міста Мелітополь, так і в бік Херсонського напрямку.

В Мелітополі на захоплених підприємствах російські військові виготовляють конструкції для оборони окупованого міста від Збройних сил України.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

Він підкреслив, що загарбники визначили Мелітополь як свій адміністративний і логістичний центр, і через нього вони ведуть логістику своїх ворожих військ.

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"Ми бачимо, що на території міста на захоплених підприємствах вони виготовляють конструкції, які використовують для будівництва своїх споруд для оборони, які вони будують як поблизу Мелітополя, так і в бік Херсонського напрямку", - зазначив Федоров.

Ситуація у Мелітопольському районі

Як повідомив Федоров 1 листопада, рашисти почали вивозити дітей з Мелітополя до РФ під приводом "канікул". А старшокласників у школі вчать використовувати зброю.

7 листопада стало відомо, що окупанти масово звозять людей у Мелітополь з інших тимчасово захоплених територій. Вони заселяють їх у порожні будинки на території міста та навколишніх сіл.

Також зараз у Мелітопольському районі відбуваєтсья примусова паспортизація українців.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада у селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області сили спротиву "підсмажили" лігво російських окупантів.

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