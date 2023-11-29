Анналена Бербок нагадала, що Берлін уже надав Києву електрогенератори та комплекси ППО Patriot, і закликала інших союзників України по всьому світу наслідувати цей приклад.

Союзники України у всьому світі мають створити над цією країною "оборонний щит", щоб захистити її від російських атак у зимовий період. З таким закликом у кулуарах зустрічі глав МЗС держав-членів НАТО у Брюсселі виступила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує DW.

"Метою Росії знову є громадянська інфраструктура. Подібні атаки покликані позбавити українців узимку електрики та теплої води", - наголосила Бербок.

Глава МЗС Німеччини зазначила, що Берлін уже надав Києву електрогенератори та комплекси ППО Patriot, і закликала інших союзників України по всьому світу наслідувати цей приклад.

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Військова підтримка Німеччини Україні

Німеччина розгорне в Україні систему ППО Patriot. Про це повідомив посол ФРН в Україні Мартін Єгер. Він зазначив, що ситуація взимку може стати дуже складною.

"Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. ... На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", - розповів посол.

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина передала Україні нову допомогу на оборону.

До цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів про новий пакет допомоги Україні. За його словами, до нього увійдуть чотири системи IRIS-T, протитанкові міни та 20 тисяч снарядів 155-мм калібру.

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