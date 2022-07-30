Кількість учнів, які хочуть продовжувати навчання в українських школах Борівської громади дистанційно, щодня зростає.

В окупованій Борівській громаді у Харківській області російські загарбники знищують українські книжки і державну символіку України.

Про це повідомляє Борівська селищна рада у соціальній мережі Facebook.

"Під керівництвом окупаційної влади на Борівщині продовжується підготовка галузі освіти до нового навчального року. У школах знищують українську державну символіку та українські підручники. Педагоги, які погодились на співпрацю з окупантами і планують працювати в окупації за російськими програмами і підручниками, пишуть заяви на звільнення офіційному керівництву українських закладів освіти", - наголошується у повідомленні.

Водночас, сказано, що кількість учнів, які хочуть продовжувати навчання в українських школах Борівської громади дистанційно, щодня зростає.

"Батьки дітей, які залишилися в окупації, також виявляють бажання, щоб діти навчалися саме в українських школах, а не російських. Через відсутність на окупованих територіях мобільного зв’язку та інтернету дистанційно вони навчатися не зможуть, тому для них передбачена сімейна форма навчання. Cімейна (домашня) форма здобуття освіти — це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками. Навчаючись вдома та періодично виїжджаючи на зв’язок учні отримуватимуть теми для вивчення та завдання для виконання, а потім проходитимуть оцінювання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині росіяни з вертольотів Мі-8 обстріляли село в Чугуївському районі.

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