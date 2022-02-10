Військові відточують майстерність з ведення оборони.

В четвер, 10 лютого, розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022".

Про це повідомили в ЗСУ.

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, тренування є плановим заходом.

Їхнє завдання - відпрацювання питань управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони.

"Ці військові маневри є продовженням оперативного збору з керівним складом Командування, представниками органів військового управління ЗС України, а також інших складових сектору оборони та безпеки, що мають на меті підтримання індивідуальних спроможностей, формування необхідного рівня теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угрупувань військ та управління ними у ході ведення операції Сил оборони", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Як повідомив командувач, командно-штабні навчання триватимуть протягом поточного місяця. Вони проходитимуть на визначених військових полігонах на всій території України.

"По завершенню навчань має бути досягнена злагодженість дій Командування з органами військового управління ЗС України та інших складових сил оборони та безпеки під час ведення операцій за основними принципами, стандартами та штабними процедурами, що прийняті у державах-членах НАТО", - додав генерал-лейтенант.