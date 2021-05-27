Раніше росіяни стверджували, що Україна зупинила роботи з облаштування українсько-російського кордону.

Державна прикордонна служба заперечує заяву російських прикордонників про начебто припинення робіт з укріплення кордону з РФ в рамках проекту «Стіна» або «Європейський вал».

Про це РБК-Україна заявив спікер служби Андрій Демченко.

Росіянам у ДПСУ порадили турбуватися про облаштування кордону зі свого боку, а не хвилюватися на державу-сусіда.

«Державна прикордонна служба України радить російській стороні більше акцентувати на надійній охороні своєї ділянки кордону, а не турбуватися про те, як відбувається належне облаштування кордону з країною-агресором. Роботи в рамках інженерного облаштування кордону тривають», - заявив він.

Демченко нагадав, що у рамках проекту мова йде не тільки про створення протитранспортного рову чи металевого загородження, а й установлення технічних засобів спостереження.

Що сказали в Росії

Глава російських прикордонників Володимир Кулішов в інтерв’ю виданню РИА Новости стверджував, що з їхнього боку роботи з реалізації «Стіни» були непомітні.

Читайте такожРосія відмовляється продовжити мандат ОБСЄ на кордоні з Україною – журналіст«Торік українська сторона активних будівельних робіт не проводила, що, найімовірніше, пов’язано з недостатнім фінансуванням проекту», – сказав Кулішов.

Доля проекту

5 травня в коментарі журналістам голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що зараз триває облаштування кордону з Російською Федерацією. При цьому проекту "Стіна" немає. Він додав, що в його уявленні "стіна" повинна забезпечувати 100% контроль за лінією кордону.

"Саме таке інженерне облаштування ми і проводимо. Облаштовуємо протитанковий рів, контрольно-слідову смугу, рокадну дорогу і завершуємо це все створенням системи відеоспостереження. Тобто ми будуємо вежі, на які встановлюємо відеокамери та тепловізори, які постійно у форматі 24/7 забезпечують контроль за державним кордоном. Це найбільш ефективна система, яка дозволяє повністю виключити людський фактор", - зазначив глава ДПСУ.

У червні 2020 року українські прикордонники пропозицію до уряду щодо виділення ще 4,5 млрд гривень обґрунтували значним скороченням обсягу фінансування проекту.

Читайте такожБойовики на Донбасі поранили українського бійцяНа будівництво “Стіни” у 2019-2020 роках було передбачено виділення 1,664 млрд грн, однак розмір фактичних видатків склав 800 млн грн, тобто менш ніж половину від запланованих. До того ж, прикордонники посилалися на зростання вартості будівельних матеріалів та заробітної плати працівників, а також збільшення термінів виконання бюджетної програми, якою передбачена реалізація проекту.

У 2015 році глава ДПСУ Віктор Назаренко повідомив, що впродовж 2014-2016 років на проект облаштування держкордону “Стіна” передбачено витратити 8,362 млрд грн. Вартість облаштування 1 кілометру державного кордону в рамках цього проекту в середньому становить 3,7 млн грн.

Проект «Стіна» — оборонний прикордонний мур уздовж суходільного кордону України та Російської Федерації. Запланований кінець будівництва — 2025 рік, станом на кінець травня 2020 року його готовність оцінювали на 40 %.

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Автор: Яна Ставська