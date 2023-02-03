100 тисяч гривень виплачуватимуть усім тим, хто виконує бойові завдання на передовій.

Нові виплати згідно з новими правилами усі військові отримуватимуть вже з березня. Надбавок позбавлять службовців, які перебувають у тилу.

Йдеться про строковиків і курсантів ВВНЗ, а також офіцерів управлінь і штабів, розповів в інтерв’ю LB.ua начальник відділу грошового забезпечення та зарплати Управління соціальної підтримки Міноборони Олег Рогаль.

"Мінімалку" для ЗСУ, нацгвардійців та прикордонників встановлено на рівні не менш як 20 100 гривень. Для рядового і начальницького складу ДСНС і Нацполіції - не менш як 17 тисяч гривень.

Кому будуть платити 30 і 100 тисяч гривень

За словами Рогаля, 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім тим, хто виконує бойові завдання на передовій. "100 тисяч - це передня лінія в глибину батальйонно-опорних пунктів. Це виплати тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях. Плюс їм також зараз збільшать щомісячні виплати. Так, щомісячне грошове забезпечення було 13 тисяч і плюс 100 тисяч винагороди, а з 1 лютого піднялося до 20 тисяч і плюс 100 тисяч", - пояснює Рогаль.

Військові ППО отримуватимуть надбавку за дні роботи, коли летять ракети.

Водночас 30 тисяч виплачуватимуть тим, хто працює на фронті, але не бере участі в боях, наприклад - на другій і третій лініях оборони. "Також ця премія для тих, хто служить у прикордонних районах областей, де не ведуться бойові дії. Це стосується і тих, хто працює в матеріально-технічному забезпеченні", - додав Рогаль.

Є ще у зміненому наказі і надбавка до 50 тисяч грн. Ця сума для органів військового управління - і тимчасових, і постійних.

"Які військові матимуть право отримувати ці 50 тисяч, буде затверджувати Головнокомандувач ЗСУ. Це також залежатиме від районів, тобто не обов'язково, щоб людина перебувала в районі бойових дій", - зазначив начальник управління.

Усі інші доплати, крім 100 тисяч грн, тепер залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань, кажуть у Міноборони.

Як платитимуть пораненим бійцям

Під час безперервного лікування в стаціонарі зберігається виплата 100 тисяч грн. Зберігаються виплати і під час відпустки для лікування, каже Рогаль.

Зберігаються виплати військовослужбовцями, у котрих уже закінчився стаціонар і вони зараз у відпустці.

Після стаціонару все залежить, куди направлять бійця: якщо він повертається у військову частину ур- отримуватиме 30 тисяч гривень надбавки. Якщо в зону бойових дій - 100 тисяч гривень.

Якщо ж бійця переведуть у тил - він може втратити надбавку.

Виплати військовим - що відомо

Після початкку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський 27 лютого 2022 року заявив, що заробітна платня українських військовослужбовців складатиме 100 тис. грн на місяць.

Уже 28 лютого Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову, якою передбачено платити військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, по 100 тисяч гривень на місяць. В умовах воєнного стану низці ін6ших категорій військовослужбовців, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 грн в розрахунку на місяць.

Сім'ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

З 1 лютого розмір додаткових виплат для військовослужбовців залежатиме від районів їхнього перебування. Також вплиматиме складність і специфіка бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

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