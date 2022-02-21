Обидва попросили розглянути можливість укладення договору про співпрацю з РФ.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Від імені народу "ДНР" просимо вас визнати" республіку" як незалежну демократичну правову соціальну державу", - заявив Пушилін.

При цьому він попросив президента РФ розглянути можливість укладення договору про співпрацю, в тому числі оборонній сфері.

Зазначається, що Пасічник звернувся зі схожим проханням.

Ситуація на Донбасі - що відомо

17 лютого підконтрольні Росії окупанти на Донбасі різко наростили кількість обстрілів. 18 лютого ватажки підконтрольних Кремлю терористів "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей з ОРДЛО до Росії. Після чого слідувала низка вибухів на непідконтрольній Україні території.

19 лютого ватажок підконтрольних Кремлю терористів "ДНР" Денис Пушилін, а слідом за ним і ватажок російських найманців "ЛНР" Леонід Пасічник підписали "укази" про загальну мобілізацію.

Весь цей час бойовики обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

20 лютого засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський з посиланням на джерела, ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник полетіли в Москву.

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