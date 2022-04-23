Президент наголосив, що слово "рашизм" - нове, однак вчинки такі ж, які й були 80 років тому у Європі.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вчинки російських військових в Україні залишаться в історії під назвою "рашизм".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

"Те, що це нацизм те, що вони робили (вбивали, катували), все, що вони зробили з дітьми маленькими, насильство щодо маленьких дітей, згвалтування. Це і є навіть не прояв нацизму, це і є нацизм. І історично їхня держава матиме в книжках та в історії таке слово, яке ніхто не вигадував, а яке всі повторюють вже і в Україні, і в Європі, - рашизм. Не просто так всі говорять, що це рашизм", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що слово "рашизм" - нове, однак вчинки такі ж, які й були 80 років тому у Європі.

"Тому що за ці 80 років… таких варварств просто не було. Тому рашизм - це поняття, яке буде в історичних книжках, в умовних "вікіпедіях", залишиться на уроках і за партами діти відповідатимуть вчителям, коли цей рашизм почався, на якій землі і хто переміг у боротьбі за свободу проти саме цього страшного поняття", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав великою помилкою рішення не брати Україну до НАТО.

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