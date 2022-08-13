У Маріуполі сьогодні у всіх районах було чути вибух, зазначив радник мера міста.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що в місті прогримів вибух, який "чуло все місто".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Маріуполь. 15:40 - вибух, який чуло уве місто. Всі райони. Подробиці - пізніше. І так. Не без нас...", - зазначив Андрющенко.

Раніше сьогодні, 13 серпня, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що очікує новин про втрати серед російських окупантів після зафіксованого в місті гучного вибуху.

"Сьомий день поспіль наші сили супротиву не дають рашистам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні", - констатував мер.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворогам вдалося взяти під контроль Маріуполь і Мелітополь.

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