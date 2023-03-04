В результаті точного попадання спалахнула потужна пожежа.

Українські військові продовжують день у день ретельно очищати нашу країну від російських окупантів. В районі Соледара захисники України відправили в повітря склад окупантів з боєприпасами.

Відзначається, що операцію бійці 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України ще в лютому поточного року.

"Соледар. Мінус склад БК, лютий 2023 року. Можна вічно дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь і як працює українська артилерія", - йдеться у коментарі до оприлюдненого відео.

Відео дня

На кадрах добре видно, що українські артилеристи вдарили точно в ціль – по російському складу з боєприпасами. В результаті там стався вибух і почалася потужна пожежа.

Бої за Соледар - що відомо

Окупаційні війська РФ кілька місяців 2022 року знищували Соледар, намагаючись його захопити.

25 січня поточного року речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські військові пішли з Соледару. При цьому під час спроб захопити місто росіяни втратили стільки людей, скільки і в двох чеченських війнах.

4 березня начальник прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба розповів, що біля Соледара ситуація стала ще напруженішою, ворог постійно обстрілює позиції українських бійців.

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