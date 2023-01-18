Після вторгнення російських військ в Україну цей район спорожнів: якщо раніше там проживало близько 300 тисяч українців, тепер навряд чи залишається тисяча.

Попри безперервну військову агресію РФ проти України, наша країна поступово відновлює зруйновані окупантами міста й райони. Одним з красномовних місць-доказів дій російського фашизму став район Північної Салтівки Харківської області.

За даними DW, до російського вторгнення в Україну цей район був одним з найбільш густонаселених в області: там проживало близько 300 тисяч осіб, тепер через масштабні руйнування там знаходиться навряд чи тисяча українців.

Згідно зі статистикою заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Євгена Пасенова, через російські обстріли в Харкові пошкоджено понад чотирьох тисяч будинків, майже в третину з цих будівель були прямі влучання. Особливо не пощастило Північній Салтівці, адже район знаходиться на околиці міста й найбільше страждає від обстрілів.

Відео дня

Однак українці не впадають у відчай і вже ведуть роботи з відновлення району: заново закладають фундамент, відновлюють зруйновані стіни й прибирають залишки руйнувань від російських снарядів.

Відновлення України - головне

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки Україні знадобиться грошей в рамках першого етапу відновлення держави від російської агресії. Кабінет міністрів у 2023 році планує отримати 17 млрд доларів на ці цілі. Будуть визначені чотири основні джерела фінансування.

Раніше план відновлення країни оцінили в 750 мільярдів доларів - він повинен охоплювати кошти від конфіскованих активів РФ.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков також підтвердив, що гроші на відшкодування збитків, завданих житлу українців через вторгнення російської армії, і на відновлення житла планують брати з конфіскованих грошей країни-агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: