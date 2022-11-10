Вулиці звільнених населених пунктів всіяни знищеними автівками, на будинках – оголошення про замінування.

Українські війська продовжують наступ на Херсонщині. З початку жовтня тут було звільнено територію площею майже 1,4 тисяч квадратних кілометрів.

Сьогодні у нещодавно звільнених населених пунктах відновлюють помешкання, електропостачання, роботу банків, аби місцеві мешканці мали змогу отримати соціальні виплати. Який вигляд ці населені пункти мають після окупації – у фоторепортажі УНІАН.

Бериславський район

Після сімох місяців окупації росіяни залишили у Високопільській громаді понівечені будинки та десятки вбитих та викрадених людей, тіла яких починають знаходити правоохоронці.

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Вся звільнена громада майже зруйнована – і житловий сектор, і комунальні заклади, і державні установи. Вулиці громади всіяні розбитими автівками. На будинках – оголошення про залишені ворогом розтяжки.

Як повідомляв голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, звільнене від окупантів смт Високопілля зруйноване на 80%. Під час свого перебування тут окупанти розміщувалися в будівлі селищної ради. Після себе окупанти залишили тут купу сміття і бруду.

Мешканці Високопільської громади намагаються відновити своє житло до зими, де це можливо. Влада також намагається видавати будівельні набори.

Звільнена від ворога Нововоронцовка в тому ж що й Високопілля Бериславському районі тепер зустрічає знищеним дорожнім покажчиком. Хоча окупанти тут не мешкали, тут також зруйнована більша частина приватних і адміністративних будівель, зруйновано і місцеву лікарню.

Селище оговтується від окупації, люди почали сюди повертатися, вже працюють відділення державних банків.

Каховський район

Любимівка в Каховському районі, про звільнення якої також стало відомо на початку минулого місяця, внаслідок обстрілів ворога залишилася без школи. Як і в інших місцях, які росіяни перетворювали на своє лігво, крім руйнувань у шкільних кабінетах залишилося чимало сміття та бруду.

Крім школи, в Любимівці російські окупанти розташовувалися на свинофермі.

Ситуація на Херсонщині

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу і новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявили, що російська армія нібито покидає правий берег Херсонської області.

Водночас стало відомо, що армія РФ підірвала 5 мостів у Херсонській області. Херсонський депутат Сергій Хлань також повідомив, що "у росіян обвалився фронт" і вони почали масовий відхід.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що не можуть ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення окупаційних військ із Херсона.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи перспективу та терміни звільнення Херсону від окупантів, зазначив, що ця інформація є засекреченою. Також дедалі частіше з боку представників влади лунають заклики зберегти інформаційну тишу стосовно подій на півдні України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи ймовірний вихід окупантів з Херсону, наголосив, що це "результат наших активних дій",

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