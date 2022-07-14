Роспропаганда вигадала, що координати російських складів Україні передали США.

Російські пропагандисти знайшли "американський слід" у знищенні складів боєприпасів окупантів в Новій Каховці. За їхньою теорією, координати українській армії нібито передав супутник США, який "завис" над містом напередодні.

Цю шалену теорію виголосив топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов та одна із запрошених гостей його програми.

"Дратує те, що над Новою Каховкою за кілька днів до цього (до знищення складів РФ) же супутник пройшов американський пройшов. Дав координати...", - заявив Соловйов.

"Експертка" в студії додала, що під час удару супутник "заклинило, він не завис".

Як повідомляв УНІАН, 8 липня українські війська втретє розгромили склад боєприпасів РФ у Новій Каховці на Херсонщині. Вибух був потужний, після нього певний час було детонування.

Підрив складів окупантів може бути елементом підготовки українських захисників до контрнаступу. Понад сто російських окупантів було вбито, ще близько 200 поранені.

Ввечері понеділка, 11 липня, склад боєкомплекту російських загарбників в Новій Каховці на Херсонщині знову зазнав удару українських захисників.

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