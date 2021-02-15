Спостерігачі СММ ОБСЄ відзначають скорочення на 55% числа порушень режиму тиші на лінії зіткнення в порівнянні з 2019 роком.

У 2020 році на Донбасі найбільше порушень перемир'я були здійснені в чотирьох "гарячих точках" уздовж лінії зіткнення.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні "Тенденції і спостереження в 2020 році", передає Обозреватель.

Так, понад 75% усіх порушень режиму припинення вогню зафіксовані в районі Попасна-Первомайське-Золоте, на території на схід і північний схід від Маріуполя, у районах на південний захід, південь і південний схід від Світлодарська і в трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт.

При цьому спостерігачі відзначають скорочення на 55% числа порушень режиму тиші на лінії зіткнення в порівнянні з 2019 роком.

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Кількість вибухів, пов'язаних із застосуванням зброї, яка мала бути відведена відповідно до Мінських угод, зменшилася на 5%.

В ОБСЄ зазначають, що зниження бойової активності відбулося після 27 липня 2020 року, коли почав діяти новий режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який в Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.

За підрахунками спостерігачів СММ, відтоді середньодобовий показник порушень перемир'я зменшився майже в 20 разів - відповідно 623 порушення проти 23.

За межами зони безпеки порушення в основному були оцінені "як ті, що пов'язані з проведенням навчань із бойовою стрільбою". У 2020 році СММ ОБСЄ зафіксувала близько 1,8 тис. таких порушень - близько 1,4% усіх порушень режиму припинення вогню. З них приблизно 77% відбулися на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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Автор: УНІАН