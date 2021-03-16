Серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій.

Російсько-окупаційні війська на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності.

Про це йдеться у зведенні прес-служби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил з посиланням на дані Головного управління розвідки.

«Командування Збройних сил Російської Федерації провокує посилення напруження обстановки на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Так, з’єднання і частини першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності», - йдеться в зведенні.

Зокрема, особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні у медичних закладах, здійснюється поповнення боєприпасами передових підрозділів.

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Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення в Криму 17-18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва.

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Автор: Костянтин Гончаров