У ГУР наголосили, що воєнні злочини не мають терміну давності, а усі воєнні злочинці будуть покарані.

Окупанти отримали наказ вбити усіх військовополонених у Попасній на Луганщині.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йдеться про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної.

"Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії - це вбивці, гвалтівники та мародери й ніяким чином не військові", - йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що воєнні злочини не мають терміну давності, а усі воєнні злочинці будуть покарані.

Як повідомляв УНІАН, в Попасній точаться бої між Збройними силами України та російськими окупантами. Ворог потроху рухається вглиб і вже захопив окремі багатоповерхівки та будівлі поліції. ЗСУ дають відсіч, але їм потрібна підтримка.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Попасна вже нагадує Маріуполь. Позаминулої ночі ворог перейшов у наступ на території міста, але ЗСУ відбили атаку і ліквідували десятки окупантів.

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