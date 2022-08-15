У РФ не змогли сформувати танковий батальйон для участі у війні проти нашої країни, поділилися в українській армії.

У армії Російської Федерації під час війни з Україною виникла дилема - є танки, а екіпажів немає.

У Нижньогородській області РФ не змогли сформувати танковий батальйон для подальшого відправлення на українську територію, йдеться у Telegram-каналі СтратКому Збройних сил України.

За його даними, командування російських окупаційних військ розпорядилося на початку липня сформувати танковий батальйон, але станом на 15 серпня контракт підписали менше 30 осіб. Для повної комплектації батальйону екіпажами необхідні 160 осіб.

"Сучасна дилема "другої" армії у світі, - танки є, а екіпажів немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ без оголошення війни рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Супротивники обстрілювали військові та цивільні об’єкти, зокрема, з танків.

ЗСУ дають гідну відсіч окупантам. Станом на 15 серпня на нашій території вже знищили 43 750 загарбників та, зокрема, 1 876 ворожих танків.

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