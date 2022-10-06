Микола Маломуж зазначив, що дуже важливо руйнувати фронт системно, щоб окупанти бігли по всій лінії фронту.

Збройні Сили України за оптимістичним сценарієм можуть до Нового року звільнити від окупантів всю територію півдня і можливо зайдуть до Криму. Херсонський напрямок дуже важливий для української армії.

Про це розповів колишній глава зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в ефірі телеканалу Freedom.

"Росія намагається зібрати всі засоби, які у них є по всій території. Вони зараз намагаються перекинути їх з Сибіру, Уралу, провести в навчальних центрах навчання мобілізованих, тому що кидати на фронт не підготовлених – це смерті подібно. Тому вся справа в часі. Я припускаю, що наступ на сході – зараз це Луганський напрямок – це дуже перспективний й дуже важливий Херсонський напрямок. Ми якщо доопрацюємо зараз в усіх напрямках, а також створимо умови звільнення Херсона, то це буде стратегічний провал Росії. Це руйнує південний фронт, що дасть можливість рухатися далі – розбити Запорізьке угруповання й аж до Криму", - розповів Маломуж.

При цьому він вказав, що дуже важливо руйнувати фронт системно, щоб окупанти бігли по всій лінії фронту, що може стати передумовою до звільнення до Нового року всієї території півдня і можливо навіть заходу в Крим.

"Якщо ми будемо затягувати час, буде дуже складна схема наступальних операцій, по декількох населених пунктах Росія готуватиме масові резервні сили на Запорізьке і Херсонське, то нам буде важко їх вибивати. Це може затягнутися на півроку і більше", - підсумував Маломуж.

Контрнаступ ЗСУ на півдні - що відомо

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні та сході України. За минулу добу захисники звільнили ще три населених пункти. Всього з початку жовтня бійці деокупували понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед. Разом з тим контрнаступ українців у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину.

5 жовтня українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння і військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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