Супротивник намагається витіснити воїнів на правий берег річки Сіверський Донець, зазначили у Генштабі української армії.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.

На Бахмутському напрямку, для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів українських військ з метою сковування підрозділів та недопущення їхнього перегрупування.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували і цивільну інфраструктуру. Потім супротивник пішов у наступ на частині сходу нашої держави.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогові. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 5 червня на нашій землі було ліквідовано приблизно 31 тис. 150 супротивників.

Вас також можуть зацікавити новини: