Денис Васильченко став п'ятим ліквідованим в Україні спецпризначенцем з "саратовської двадцятки".

Українські бійці ліквідували в Херсонській області російського спецпризначенця Дениса Васильченко. Він перед відправкою в якості "гарматного м'яса" обіцяв "перебити всіх фашистів" та "стояти до кінця за Володимира Володимировича".

Про це повідомляють російський ЗМІ.

Відзначається, що Васильченко підписав контракт і був визначений в загін спеціального призначення "двадцятка". Його ліквідували 19 жовтня в селищі Дудчани.

За даними російських пропагандистів, Васильченко став п'ятим ліквідованим в Україні спецпризначенцем з "саратовської двадцятки".

Варто відзначити, що в кінці липня в мережі опублікували відео, на якому Васильченко обіцяє "стояти до кінця за Володимира Володимировича" та "перебити всіх фашистів".

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Наприкінці серпня ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні України. Станом на 21 жовтня вдалося звільнити 88 населених пунктів область.

На думку аналітиків Американського Інституту вивчення війни, Кремль створює інформаційні умови, щоб виправдати відступ і здачу значних територій Херсонщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції.

"Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України", - сказав він.

Станом на 24 Жовтня ЗСУ ліквідували близько 67 940 російських окупантів.

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