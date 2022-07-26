За його словами, звільнення Херсона стане переломним моментом у війні

Українські військові готуються до контрнаступу на півдні України. Звільнення від окупантів Херсона стане переломним моментом у війні.

Про це повідомляє генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в ефірі телеканалу Freedom.

"Зараз йде підготовка до контрнаступу, повільне просування, але це теж можна розглядати як елемент підготовки. Для контрнаступу на Херсонському напрямку необхідно зрівняти сили", - зазначив Романенко.

При цьому він вказав, що для виконання всіх завдань на фронті необхідні сили, а це й постачання озброєння, що відбувається не так швидко, як би хотілося, і навчання особового складу, щоб ця зброя ефективно використовувалася.

"Для звільнення, наприклад Херсонської області, необхідно виснажити сили ворога, інформаційна складова, підготовка наших резервів і запасів. На цьому напрямку перспективно перерізати росіянам суходільний адмінкордон з Криму на Донецьк", - підсумував військовий.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.

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