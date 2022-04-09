Андрій Єрмак переконаний, що росіяни не переможуть на Донбасі.

Росія не може окупувати всю територію Донецької та Луганської областей, тому продовжує тактику терору.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Росія не може окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. ЗСУ стоять, тому Кремль продовжує тактику терору. Вони обстрілюють житлові будинки Сєвєродонецька, вбили мирних людей на вокзалі Краматорська. Вони хочуть знищити людей разом з містами, але ця тактика не спрацює. Росія зламає зуби. Їх багато, як сарани, але вони не переможуть на Донбасі. Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що поки що тільки можна уявити кількість злочинів та той жах, який побачимо згодом у Маріуполі.

"Чув, як хтось в ефірах порівнював Маріуполь зі Сталінградом. Мені не подобається таке порівняння. Ми повинні всі зрозуміти, що агресія Росії проти України - унікальна, і злочини проти мирних людей, геноцид є також унікальними для світу. Не буде ніякого "нашого Сталінграду", а після перемоги буде Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка… Всі свідчення воєнних злочинів будуть передані до Гааги. Буде пам‘ять про українські жертви, буде наша історична пам‘ять, яку ми не дамо розмити такими порівняннями", - додав він.

Ракетний удар по Краматорську - що відомо

8 квітня окупанти вдарили ракетою по залізничному вокзалу Краматорська, де люди чекали на евакуацію. За словами очільника Донецької області Павла Кириленка, на вокзалі перебували тисячі людей.

Після трагедії від евакуації населення не відмовилися, тому залучили автомобільний транспорт.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти на залізничному вокзалі вбили 52 людини та поранили 109 осіб.

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