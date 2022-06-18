Раніше дрейфуючі засоби ураження з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії.

Поблизу берегів Одеської області вчергове знищено ворожу міну.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

"Під час бойового патрулювання Силами оборони було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України", - мовиться у дописі.

Зауважується, що подібні випадки трапляються вже не вперше, раніше дрейфуючі засоби ураження з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одеській області, купаючись у морі, відпочивальник загинув внаслідок вибуху міни.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що сім'я переселенців з Донецької області прийшла на пляж, чоловік пішов купатися і в морі підірвався на міні.

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