Російські госпіталі переповнені військовослужбовцями, які брали участь у війні проти України, і більшість з них не бажають повертатися в зону бойових дій, поділилися в українському Міноборони.

Поранених російських солдатів агітують повертатися на війну проти України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти посилюють антиукраїнську антизахідну пропаганду у російських військових медичних закладах. Для цього воєнно-політичне управління східного військового округу РФ вимагає організувати "проведення воєнно-політичного інформування про хід демілітаризації та денацифікації України з використанням спеціального випуску газети "Комсомольская правда", - мовиться у дописі.

Зауважується, що російські госпіталі наразі переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях на території України, з пораненнями різної тяжкості.

"Більшість з них не бажають повертатися у зону бойових дій. Цю ситуацію російські пропагандисти намагаються переламати за допомогою спецвипуску "Комсомольской правды". В ньому розміщені постановчі фотографії радості "звільнених українців", матеріали про "фейковість" світової преси та про підтримку росіян війни проти України", - повідомили у розвідці.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Києву, Чернігову, Харкову, Маріуполю, Херсону, Дніпру, Житомиру й Сумам.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 11 квітня в Україні знищили 19,5 тис. окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: