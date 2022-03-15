ЗСУ показали ліквідацію підрозділу РФ / фото facebook.com/24th.brigade
24 ОМБр імені короля Данила показала результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів на Луганщині.
Фото з'явилися в Facebook бригади.
Завдяки злагоджених діям артилеристів та піхотинців вдалося ліквідувати техніку окупантів та весь особовий склад.
"Мінус три танки Т-72, одна БМП-3 та весь особовий склад орків. Все буде Україна", - йдеться у повідомленні.
Знищено кілька одиниць техніки / фото facebook.com/24th.brigade
Працювали піхота та артилерія / фото facebook.com/24th.brigade
Нагадаємо, що російська армія зазнає величезних втрат в Україні, її солдати деморалізовані. Тому експерти роблять прогнози з приводу того, коли закінчиться війна в Україні.