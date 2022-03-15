Військові показали результат роботи піхотинців та артилеристів.

24 ОМБр імені короля Данила показала результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів на Луганщині.

Фото з'явилися в Facebook бригади.

Завдяки злагоджених діям артилеристів та піхотинців вдалося ліквідувати техніку окупантів та весь особовий склад.

"Мінус три танки Т-72, одна БМП-3 та весь особовий склад орків. Все буде Україна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія зазнає величезних втрат в Україні, її солдати деморалізовані. Тому експерти роблять прогнози з приводу того, коли закінчиться війна в Україні.

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