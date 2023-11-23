Росіяни розконсервували радянський висотний розвідувальний літак М-55 "Геофізика", для посилення розвідувальної компоненти.

Недосконалість російської розвідувальної авіації може призвести до "засліплення і оглушення всього угруповання" окупантів.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він нагадав, що днями Міноборони Великобританії заявило, що росіяни розконсервували радянський висотний розвідувальний літак М-55 "Геофізика", для посилення розвідувальної компоненти.

В даному контексті слід зазначити, що в радянські часи М-55 "Геофізика" міг застосовуватися для додаткової цілевказівки ВТК "Ока", з дальністю ураження цілі до 400 км. В даний час, на літак встановлюють контейнер радіотехнічної розвідки УКР-РТ, який дозволяє проводити розвідку і виявляти засоби ППО на глибину в 200-300 км.

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На перший погляд звучить непогано, але якщо розглядати як повноцінну глибинну розвідку – ні. Адже при таких показниках М-55 "Геофізика" перебуваючи в повітряному просторі РФ, не зможе бути ефективним у питаннях розвідки вглиб території України.

"Все це вказує на недосконалість російської розвідувальної компоненти, яку намагаються вирішити, використовуючи морально і технічно застарілі засоби", - зазначив аналітик.

Коваленко зазначив, що британська розвідка повідомляє про те, що російські літаки ДРЛО А-50 зараз проходять інтеграцію з системами ППО С-400 "Тріумф" для підвищення ефективності зенітно-ракетних комплексів, в боротьбі з винищувачами F-16. "І це дуже цікаво. Справа в тому, що згідно з офіційними ТТХ ЗРС С-400 "Тріумф" дальність ураження цілі у неї досягає 400 км, при дальності виявлення і супроводу цілі радаром 91Н6Е – 600 км! При цьому, максимальна дальність ураження F-16 найсучаснішими ракетами класу "повітря-повітря" AIM – 120D (які ми навряд чи отримаємо) - 180 км, а крилатими ракетами класу "повітря-поверхня" AGM-158A JASSM - 370 км", - пояснив аналітик.

Він зазначив, що в обох випадках, ЗРС С-400 "Тріумф" повинна прекрасно справлятися з такими загрозами, але виявляється – ні і без підтримки А-50, ЗРС С-400 "Тріумф" на максимальних відстанях, заявлених в її характеристиках, не ефективна.

Коваленко додав, що у РФ на озброєнні 9 літаків ДРЛО А-50, один з яких досі перебуває на ремонті. Є інформація про небоєздатність ще декількох А-50 через ремонт і модернізацію.

"Точну кількість боєздатних літаків А-50 на сьогодні складно назвати, але їх точно менше 9 і це змушує росіян виводити з консервації подобу розвідувальної авіації", - констатував експерт.

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