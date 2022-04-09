Війська окупантів залишилися недієздатні через важкі втрати, погану логістику та забезпечення.

Близько чверті російських військ, задіяних у війні в Україні, "фактично недієздатні" через важкі втрати, погану логістику і забезпечення.

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на європейського чиновника. Видання зазначає, що Росія перед вторгненням розмістила навколо України близько 120 батальйонних тактичних груп (БТГ). Тепер же, за словами чиновника, через шість тижнів після початку війни, приблизно 29 з них вже не є боєздатними.

"Російські сили намагалися об'єднати залишки двох або трьох БТГ, щоб спробувати створити одну", - додав чиновник.

Так прокоментував європейський чиновник слова офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова, який раніше заявив, що причиною відходу Росії з Київської та Чернігівської областей став "акт доброї волі під час переговорів між українською та російською делегаціями".

Він все ж таки коротко визнав, що Росія зазнала "значних" втрат своїх військ в Україні, назвавши це "величезною трагедією" в інтерв'ю Sky News. "У нас значні втрати у військах, і для нас це величезна трагедія", - визнав Пєсков.

На питання, чи можна розглядати виведення російських військ як "приниження" для Кремля, Пєсков сказав, що використання цих слів було б "неправильним розумінням ситуації".

Минулого місяця офіційні особи США і НАТО оцінили, що втрати Росії у війні становлять від 3000 до 10000 чоловік.

За даними української сторони, станом на сьогоднішній день, втрати окупантів складають 19100 особового складу.

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