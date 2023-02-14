Голова Луганської ОВА зазначив, що в районі Кремінної окупанти використовували важку техніку.

Російські військові для наступу під Кремінною використовують важку техніку. Окупанти не залишають спроб прорвати оборону українських захисників.

"На Сватівському напрямку ситуація стабільна, а ось на Кремінському та Білогорівському росіяни постійно намагаються прорвати оборону наших захисників", - розповів голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

При цьому він зазначив, що росіяни для наступу в районі Кремінної використовували важку техніку, але всі їхні спроби відбили захисники України.

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"У Макіївці до останнього часу залишалося близько 20 осіб, зараз після посилення обстрілів з боку ворога - шестеро. Потроху люди погоджуються їхати", - зазначив Гайдай.

Крім того, він повідомив, що бійці ЗСУ помітили вантажівку з мобілізованими росіянами, яких везли на фронт, але до того моменту ЗСУ звільнили територію від загарбників, тому багато росіян потрапили в полон.

Також Гайдай розповів про моторошну знахідку в лісосмузі під Щастям. За його словами, там виявили тіло жінки без голови, у неї було татуювання на шиї у вигляді тризуба.

Ситуація в Луганській області - що відомо

13 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни готуються до наступу, і проводять невеликі атаки. За його словами, у окупантів багато техніки і резерв живої сили.

14 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжив зосереджувати зусилля на веденні наступу на Лиманському, Куп'янському, Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, але противник несе серйозні втрати.

Крім того, Гайдай повідомив, що в області найближчими днями очікуються масовані атаки окупантів, тому що загарбники хочуть виконати наказ президента РФ Володимира Путіна.

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