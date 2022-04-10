24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото Facebook / Дмитро Живицький
У Сумській області змінили час комендантської години.
Про це повідомив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Зміна комендантської години в Сумській області: з 11 квітня вона триватиме з 21:00 до 05:00", - йдеться в повідомленні.
З 17 березня комендантська година починалася о 19:00 і закінчувалася о 07: 00.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.