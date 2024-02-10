Зокрема, українськими захисниками було відбито чотири окупаційні штурми.

Російські загарбники сьогодні намагалися штурмувати позиції Сил оборони України в районі Кринок, але зазнали значних втрат і відступили.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram. Зокрема, у цій операційній зоні продовжується контрбатарейна боротьба.

"Ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Здійснив 4 невдалі штурми. Зазнавши значних втрат відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться у повідомленні.

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До того ж, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, продовжують наносити авіаційні удари.

Окремо сказано, що на бойовому чергуванні перебуває 6 кораблів російського флоту - 5 у Чорному та один у Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Ситуація в Херсонській області

У середині листопада 2023 року в Збройних силах України вперше підтвердили, що українські воїни закріпилися на плацдармах на лівому березі Дніпра в окупованій частині Херсонської області.

У січні ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий повідомив, що українські воїни в районі села Кринки на лівому березі Дніпрау Херсонській області не просто утримують плацдарм, а й розширюють його.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що для військ Російської Федерації Кринки є дуже незручною локацією, вони не можуть протидіяти розширенню плацдарму ЗСУ.

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