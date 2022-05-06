Ще додатково відповідні навчання проходять понад 150 українських військовослужбовців.

Більше ніж 200 українських військових завершили підготовчі навчання для застосування гаубиць M777, які надаються Україні західними союзниками.

Про це повідомляє CNN з посиланням на брифінг речника Пентагону Джона Кірбі.

Ще додаткові понад 150 українських солдатів проходять відповідні навчання.

Раніше Кірбі повідомляв, що військовослужбовці США здійснюють професійну підготовку для українських солдатів за межами України. Так, 15 українських військових завершили підготовку для використання мобільних радіолокаційних систем протиповітряної оборони Q-64, 60 - підготовку для застосування бронетранспортерів M-113 і ще близько 50 проходять підготовку зараз.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримує від США, Канади і Австралії 155-мм гаубиці M777, від Великої Британії - гаубиці AS90, від Німеччини - зенітні танки Gepard.

3 травня Кірбі заявив, що в Україну вже доставлено більшість запланованих гаубиць. Зокрема, усього йдеться про 90 одиниць артилерійських систем.

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