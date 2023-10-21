Також авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження живої сили та озброєння росіян.

Українська авіація та ракетні війська продовжують нищити ворога. З початку доби вони завдали низку ударів по місцях скупчення живої сили окупантів та техніці, складу боєприпасів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ щодо оперативної ситуації з російським вторгенням. Так, протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

За даними Генштабу, ворог цієї доби завдав чотири ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Російські окупанти сьогодні з опівночі і до середини дня випустили по Херсонщині 24 керовані авіабомби, а також застосували ударні дрони. Під вогнем були чотири населених пункти Бериславського району, є влучання.

Також вночі херсонці прокинулись від потужних вибухів. Один з ворожих снарядів влучив в багатоквартирний житловий будинок, в двох квартирах на другому поверсі почалася пожежа. Вогнеборці загасили полум’я, не допустивши перекидання вогню на інші квартири.

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