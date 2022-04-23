Технічно ця війна починає нагадувати Другу світову.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, окупаційні війська намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ на Донбасі за допомогою важкої техніки.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

"Пам'ятаєте заяви наших представників і західних партнерів. Наприклад, заява глави МЗС Дмитра Кулеби про те, що це буде одна з найбільших битв з часів Другої світової війни, а також про те, що будуть танкові битви й таке інше. Зараз ми поки цього не спостерігаємо саме в такому сенсі", - заявив Мусієнко.

Разом з тим, експерт зазначив, що окупанти кидають танкові колони на прорив української лінії оборони.

"Було усвідомлення такої "картинки": Росія починає рух по великих танкових колонах по всіх напрямках одночасно. І вони дійсно намагаються проривати лінію оборони України, але, як з'ясувалося, не можуть зробити це надзусиллями, кидаючи свої танкові колони в бій. ЗСУ зривають ці плани", - зазначив експерт.

За словами Мусієнка, технічно ця війна починає нагадувати Другу світову.

"Разом з тим за інтенсивністю обстрілів і тому, як противник завдає ударів, ця війна, ймовірно, вже нагадує Другу світову", - зазначив Мусієнко.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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