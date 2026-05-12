Легендарний автомобіль, якому понад 70 років: названо найпопулярнішу модель у США

Ці пікапи випускаються з 1948 року.

Найпопулярнішим новим автомобілем у США у першому кварталі 2026 року виявився легендарний пікап Ford F-Series. Про це повідомляє Focus2Move.

Попри падіння продажів на 16%, частка ринку Ford F-Series становила переконливі 4,3%. Це ще раз підтверджує надзвичайно високий рівень довіри до моделі на американському ринку.

Пікапи Ford F-Series уже понад 70 років залишаються справжньою автомобільною класикою. За цей час модель пройшла через численні покоління та постійні вдосконалення. Станом на 2026 рік загальний обсяг виробництва цих автомобілів перевищив 40 мільйонів одиниць.

Відео дня

Другу позицію на ринку США займає ще одна знакова модель американського автопрому – повнорозмірний пікап Chevrolet Silverado, частка ринку якого становить 3.7%. Третє місце дісталося компактному кросоверу Honda CR-V.

ТОП-10 найпопулярніших нових автомобілів у США:

Ford F-Series (-16%) Chevrolet Silverado (+6.5%) Honda CR-V (-3.8%) Ram Pick-up (+25.4%) GMC Sierra (+0.9%) Toyota Camry (+11.3%) Chevrolet Equinox (-11.8%) Tesla Model Y (+7.7%) Toyota Tacoma (+15.8%) Nissan Rogue (+9.9%)

Найпопулярніші автомобілі – інші новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що у першому кварталі 2026 року найпопулярнішим новим автомобілем у Європі став Renault Clio. Європейці традиційно високо оцінюють модель за стильний дизайн, економну витрату пального та сучасне оснащення. Також Clio вважають одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі.

А ще раніше повідомлялося, що лідером німецького ринку нових автомобілів у 2026 році (з початку року до березня) став Volkswagen Golf, на який припало понад 3% усіх продажів. До трійки лідерів також потрапили кросовери Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.

Вас також можуть зацікавити новини: