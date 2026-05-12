Війна без піхоти: українські роботи самостійно беруть росіян у полон

Україна дедалі частіше використовує роботів для захоплення російських позицій та полонених.

Українська компанія-розробник наземних бойових роботів зізналася, що не очікувала побачити, як російські військові здаватимуться їхнім машинам прямо на полі бою. Йдеться про безпілотні наземні платформи (UGV), які Україна все активніше використовує на фронті – для доставки вантажів, евакуації поранених, штурмів, мінування, вогневої підтримки і навіть захоплення позицій противника. Тепер до цього списку додалася ще одна функція – прийом капітуляції російських солдатів, пише Business Insider.

Директор з досліджень та розробок компанії DevDroid Олег Федоришин розповів, що був здивований, коли побачив повідомлення про те, що російські військові здалися одному з роботів компанії.

"Звичайно, я був трохи здивований", – визнав він.

За словами Федоришина, використання роботів у таких ситуаціях дозволяє значно знизити ризики для українських військових. Він зазначив, що солдат, який формально здається, може в останній момент відкрити вогонь або підірвати гранату – подібні випадки Україна вже фіксувала раніше.

"Якщо замість бійців підходить робот, то в гіршому випадку вони просто знищать шматок металу – і все", – пояснив розробник.

Одним із найвідоміших випадків стала операція в січні, коли DevDroid опублікувала відео з роботизованою платформою TW-7.62. На кадрах троє російських військових йдуть з піднятими руками, після чого лягають на землю за командою.

Тоді компанія заявила, що операція пройшла "без ризику для наших бійців" і саме так сьогодні виглядає сучасна війна.

Федоришин додав, що це був не поодинокий випадок.

"Це не єдиний інцидент", – зазначив він.

При цьому українські підрозділи зазвичай не розкривають виробникам повні деталі операцій. Розробник припускає, що поруч, ймовірно, перебували українські військові, а зверху місію контролювали повітряні дрони. Однак саме наземний робот дозволив мінімізувати загрозу для особового складу.

