В Херсоні росіяни влаштовують сафарі на людей: Зеленський визнав проблему з ППО

Як наголосив глава держави, у місті потрібно більше перехоплювачів та РЕБ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники ведуть постійні обстріли Херсона і фактично влаштовують сафарі на людей.

Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні для українців, разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко він обговорив ситуацію в деяких українських містах і громадах поблизу фронту з командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножко.

"Особливо важка ситуація в Херсоні: росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей. Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті", - наголосив Зеленський.

Україна відстоює ініціативу розвитку протибалістичних засобів в Європі

Глава держави нагадав, що сьогодні відбулася зустріч на рівні радників із питань національної безпеки і подякував європейським партнерам.

"Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі, ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли", - наголосив Зеленський.

Він додав, що на зустрічі країн щодо розвитку антибалістики були представлені 13 країн та офіс Генерального секретаря НАТО. "Важлива, дуже важлива ініціатива", - зазначив президент.

Позиції України у війні

Як відзначив Зеленський, загалом зараз українські позиції на фронті та в наших далекобійних санкціях і в спільних результатах із партнерами найвищі за роки.

"Треба тримати рівень і досягати результатів. Саме це ми й робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинне завершуватися одним – тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильнішою нашу оборону й робимо вигіднішими наші спільні українські зовнішньополітичні позиції", - повідомив президент.

На його переконання, "не буває перемог когось одного й не буває стійкості когось окремо".

"Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо, – ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет", - заявив глава держави.

Обстріли у Херсоні

Російські окупанти постійно тероризують херсонців та жителів передмістя дронами, прицільно скидаючи на людей вибухівку.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня російські окупанти завдали удару по маршрутці у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей.

7 квітня російські окупанти завдали численних ударів по Херсону та передмістю, що призвело до загибелі щонайменше чотирьох людей та великої кількості поранених.

