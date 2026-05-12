На тлі прогнозів про продовольчу кризу в світі, Україна збере цьогоріч менший врожай

Весняна кампанія проходить складніше за попередню.

Україна в 2026 році збере врожай зернових культур на рівні 60,4 млн тонн, що дещо менше попереднього результату в 61 млн тонн минулого року. Такий прогноз дає Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

В розрізі культур, очікують на наступні обсяги:

пшениця – близько 22,4 млн тонн;

ячмінь – близько 4,7 млн тонн;

кукурудза – близько 31,6 млн тонн.

Тож пшеницею, як і рештою зернових, Україна буде повністю забезпечена: внутрішня потреба у споживанні пшениці становить 6,4 млн тонн, тоді як загальна пропозиція досягне позначки в 26,6 млн тонн. Це дозволяє не тільки гарантувати продовольчу безпеку держави, але й зберегти на рівні експортний потенціал.

Зокрема, врожай продовольчої пшениці, придатної для переробки на борошно, має скласти близько 9,1 млн тонн. Разом з перехідними залишками, які накопичилися з минулого року, загальний обсяг становитиме 11,7 млн тонн.

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький зазначає, що цьогорічна весняна кампанія проходить складніше через холодну весну та перезволоження ґрунтів, що призвело до затримки сівби пізніх культур.

"Насамперед погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільш залежить від строків сівби, температурного режиму та рівня вологи під час вегетації. Водночас прогноз по пшениці та ячменю є цілком реалістичним і надійним для забезпечення продовольчого балансу, а аграрний сектор демонструє здатність адаптуватися навіть у непростих умовах", – каже Висоцький.

Посівна 2026 в Україні – головні новини

Ще місяць тому українські фермери змушені були переплачувати за посівну зайві 20% через війну президента США Трампа в Ірані. Аграріям доведеться економніше вносити добрива, що призведе до зменшення врожаю, попереджають експерти.

Якщо війна в Ірані не завершиться до середини літа, восени добрива можуть стати дефіцитними або принаймні значно здорожчати. У підсумку зростуть ціни і на харчові продукти, кажуть фахівці.

