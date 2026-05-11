Окупанти просунулися в Донецькій області: DeepState розкрив деталі

Просування сталося на Лиманському напрямку.

Російські окупанти змогли просунутися біля села Закітне Донецької області. Про це повідомяє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Закітного"", - йдеться у повідомленні.

Цей населений пункт належить до Лиманської міської територіальної громади Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, у лютому начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади майор Володимир Голягін зазначав, що Закітне Донецької області не окуповане. Тоді він розповів, що якщо ворогу це вдасться зробити, то є ризик його виходу на висоти, з яких видно частину Словʼянська.

Тоді деякі російські групи інфільтрувалися між українських позицій. Голявін зазначав, що це стало можливим через те, що річка замерзла і вони рухалися по ній до Закітного.

Він наголошував, що в разі захоплення Закітного та виходу на висоти, з яких видно частину Слов'янська, це дозволить ворогу ефективно обрізати українську логістику, адже всі дороги будуть повністю контрольовані його дронами.

Він пояснював, що цей напрямок є дуже важливим. Ворог може перекинути ресурси для того, щоб просуватися в напрямку Миколаївки і в подальшому – до Словʼянська.

Офіцер зазначав, що у 2022 році росіяни зробили ставку на Лиман, на Райгородок і вперлися якраз у річку.

