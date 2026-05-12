'Більшість навіть не уявляє': пілот розповів, що відбувається у кабіні літака під час польоту

Пілот авіакомпанії Wizz Air Том Коупстейк розповів, що насправді відбувається у кабіні літака під час польоту, а також поділився деталями, яких пасажири ніколи не бачать, пише Express.

За словами пілота, більшість людей навіть не уявляють, скільки роботи відбувається за лаштунками авіаперельоту – від підготовки документів і планування маршруту до управління літаком на висоті понад 12 кілометрів.

Втім, окрім технічної сторони професії, є й особливі моменти, доступні лише екіпажу.

"Є ділянки Землі, на які ми дивимося згори, де ніколи не ступала нога людини. Це неймовірне відчуття. Дивишся на нескінченні простори снігу, гір чи пустелі – і водночас почуваєшся дуже маленьким", – розповів Том.

Пілот зізнався, що одними з найкращих моментів роботи для нього є ранкові польоти над Альпами.

"Ранкові зміни бувають важкими, але коли ти летиш над Альпами з чашкою кави та круасаном у руках, а перед тобою відкривається фантастичний краєвид – це ні з чим не зрівняти", – поділився він.

Коупстейк також пояснив, що сучасні літаки значною мірою автоматизовані, тому робота пілотів не виглядає так, як її часто уявляють пасажири.

"Люди іноді питають: "Ви просто сидите і керуєте літаком?" Але все працює зовсім не так. У літаках Wizz Air дуже багато автоматизації. Ми не постійно керуємо штурвалом вручну – ми програмуємо літак, контролюємо його роботу та стежимо, щоб усе відбувалося безпечно й ефективно", – пояснив він.

За словами пілота, величезна частина роботи відбувається ще до того, як пасажири сідають у салон.

"Коли пасажирам оголошують, що екіпаж завершує оформлення документів, це справді так. Є безліч процесів, які забезпечують переліт з точки А в точку Б. Це величезна операція з великою кількістю людей і команд, які працюють за кадром", – зазначив Том.

Він також розповів про власний ритуал перед польотом, який допомагає налаштуватися на роботу.

"Іноді будильник дзвонить о третій ночі, а інколи моя зміна починається лише о шостій вечора. Але щоразу, коли я приїжджаю в аеропорт, перше, що роблю – купую ванільне лате та мигдальний круасан. Це ніби сигнал для мозку: робочий день розпочався", – зізнався пілот.

Нагадаємо, раніше пілот розкрив призначення отворів на вікнах у літаку. Вони відіграють вирішальну роль у регулюванні тиску всередині літака, адже такі вікна складаються не з одного, а з трьох окремих шарів. Ці три шари, разом з отворами в центральному шарі, допомагають забезпечити безпеку пасажирів під час польоту. Вони називаються "вентиляційними отворами" або "зливними отворами".

