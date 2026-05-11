Окупанти обвішали катери 'Грачонок' дивними конструкціями від українських дронів (фото)

Ці судна відповідають за безпеку води довкола незаконно побудованого мосту РФ.

Російські військові почали обладнувати свої протидиверсійні катери спеціальним захистом. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що під хвилю російської "модернізації" в окупованому Криму потрапили патрульні катери проєкту 21980 "Грачонок". Намагаючись бодай якось врятувати флот від українських дронів, ворог почав "бронювати" судна сітками.

Саме ці катери безпосередньо відповідають за безпеку води довкола незаконно побудованого мосту, який з’єднує окупований півострів із територією РФ.

Удари по флоту РФ - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 30 квітня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по російських катерах у районі Керченської протоки. Тоді були уражені патрульний катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок", які використовувалися для охорони акваторії поблизу Керченського мосту.

Спершу повідомлялося лише про втрати серед особового складу окупантів без уточнення кількості. Згодом стало відомо, що внаслідок удару по "Грачонку" загинули дев’ятеро російських військових, ще двоє отримали поранення.

