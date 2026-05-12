Не тільки Samsung: названо топ-3 найкращих смартфонів вартістю до 200 доларів

Експерти зазначають, що сучасні бюджетні Android'фони вже не виглядають як компромісні пристрої: виробники покращили екрани, акумулятори та програмну підтримку.

Ринок бюджетних смартфонів став набагато цікавішим: сьогодні навіть пристрої до 200 доларів здатні запропонувати параметри, раніше доступні лише флагманам, включаючи якісні AMOLED-екрани з високою частотою оновлення, швидкі процесори для повсякденних завдань та тривалий термін підтримки програмного забезпечення.

Експерти порталу BGR назвали 3 Android-телефони вартістю менше 200 доларів, які варто розглянути для покупки навесні 2026 року.

Samsung Galaxy A17

Одним із найбільш збалансованих рішень у сегменті до 200 доларів вважається Galaxy A17. Смартфон пропонує 6,7-дюймовий OLED-екран із частотою 90 Гц, батарею 5000 мАг та захист від пилу й вологи IP65.

Головна перевага моделі – тривала підтримка: Samsung обіцяє до 6 років оновлень Android і безпеки, що незвично для бюджетного сегмента. Усередині встановлено процесор Exynos 1330 і 4 ГБ оперативної пам'яті, чого достатньо для повсякденних завдань.

Motorola Moto G (2026)

Ще один популярний варіант – Motorola Moto G (2026). Смартфон отримав 6,7-дюймовий екран із частотою 120 Гц, акумулятор 5200 мА·год, який легко витримує цілий день при активному використанні, та яскравий дизайн із текстурованою силіконовою полімерною задньою панеллю.

Пристрій працює на базі MediaTek Dimensity 6300 і пропонує "чисту" оболонку Android з мінімальними змінами. Motorola обіцяє два роки оновлень системи та три роки патчів безпеки. Серед плюсів також відзначаються слот для microSD і роз'єм для навушників 3,5 мм.

TCL 60 XE NXTPaper

TCL 60 XE NXTPaper виділяється серед конкурентів завдяки матовому дисплею з ефектом "паперу". Екран підтримує кілька режимів відображення, включаючи приглушений колір і чорно-білий режим для читання.

Телефон оснащений процесором MediaTek Dimensity 6100+, 8 ГБ оперативної пам'яті та акумулятором на 5010 мАг. Головний недолік – слабка підтримка оновлень: лише одне велике оновлення Android і два роки патчів безпеки.

Таким чином, Samsung робить ставку на тривалу підтримку, Motorola – на автономність і збалансованість, а TCL пропонує нестандартний досвід використання.

