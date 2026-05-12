Українські дрони полюють на мобільні групи ППО у Криму (відео)

Українські далекобійні дрони отримали ракетне озброєння для боротьби з ППО.

У мережі з'явилися перші підтверджені кадри застосування українських далекобійних безпілотників FP-1/FP-2, озброєних некерованими авіаційними ракетами, проти російських мобільних груп ППО в окупованому Криму. Відео опублікував російський Telegram-канал "13 TACTICAL".

На кадрах видно, як мобільна вогнева група росіян намагається перехопити український безпілотник, однак FP-1/FP-2 завдає удару у відповідь, випускаючи по позиції кілька авіаційних ракет. За даними росіян, для атаки використовувалися ударні безпілотники виробництва української компанії Fire Point.

Як повідомляє Defense Express, судячи з опублікованих фотографій уламків, дрони отримали спеціальні пускові блоки для некерованих авіаційних ракет (НАР). На кожному крилі розміщується по одній пусковій установці з чотирма ракетами – сумарний залп може досягати восьми боєприпасів.

Тип застосовуваних ракет офіційно не розкривається. При цьому на опублікованих кадрах маркування боєприпасів приховане. Аналітики видання припускають, що мова може йти про радянські авіаційні ракети С-5 калібру 57 мм або С-8 калібру 80 мм.

Таке переоснащення істотно розширює можливості далекобійних безпілотників. Тепер FP-1/FP-2 здатні атакувати наземні цілі дистанційно, не використовуючи таранний удар самим дроном.

Чому це важливо для глибинних ударів

Поява FP-1/FP-2 з НАРами може стати серйозною проблемою для російської системи протидії українським дипстрайк-дронам.

В останні місяці Росія активно нарощує кількість мобільних вогневих груп ППО – зазвичай це пікапи або вантажівки з великокаліберними кулеметами, які розташовуються вздовж маршрутів прольоту українських безпілотників.

Саме такі групи стають однією з головних загроз для далекобійних ударів по об’єктах у глибині російської території та в Криму. Тепер українські БПЛА отримали можливість самостійно придушувати подібні позиції прямо під час польоту до цілі.

Як зазначають аналітики, навіть сам факт появи таких FP-1/FP-2 змусить російські мобільні групи діяти обережніше, розсідатися та посилювати захист позицій.

FP-1 перетворюється на багатофункціональну платформу

Це вже не перша помічена зміна в конструкції FP-1/FP-2. Раніше фіксувалися версії з "графітовими бомбами" для атак на енергетичну інфраструктуру, у варіанті "матки" для FPV-дронів, а тепер – з авіаційними ракетами для полювання на ППО.

Фактично FP-1/FP-2 поступово перетворюються на універсальну платформу для різних типів ударів і спеціальних завдань. При цьому залишається відкритим питання: чи несуть такі дрони одночасно ракетне озброєння і штатну бойову частину, або використовуються в окремій спеціалізованій конфігурації, зазначає видання.

Росіяни підтвердили ефективність нової загрози

Російські джерела самі визнають, що мобільні групи ППО стають пріоритетною ціллю українських безпілотників. На опублікованих кадрах видно, що після запуску ракет FP-1/FP-2 продовжував політ, а зйомка велася російськими тепловізійними засобами спостереження.

Це може свідчити про те, що українські інженери намагаються створити не просто "дрон-камікадзе", а повноцінний багаторазовий ударний безпілотник для супроводу дальніх атак.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту в Україну повідомив про плани запуску спільного українсько-німецького виробництва далекобійних дронів. Українські та німецькі компанії вже працюють над перспективними проєктами.

Також у німецькій оборонній компанії Quantum Systems, яка постачає розвідувальні дрони Vector в Україну, повідомили про спільну роботу з українським виробником Frontline Robotics. Перші контракти були підписані в грудні минулого року, а виробничі потужності розташовані в Німеччині.

