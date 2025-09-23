Росія атакувала Одещину / od.gp.gov.ua

Російські окупанти завдали балістичного удару по місту Татарбунари Одеської області – у місті загинула перевіряльниця Державної аудиторської служби, кілька людей поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу з пізнього вечора 22 вересня та протягом ночі в Одесі та області оголошували кілька разів. Моніторингові канали повідомляли про ракетну та дронову небезпеку. В Одесі під час тривоги було чути вибухи, очевидці писали у соцмережах, що бачать дим.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, вночі, 23 вересня, збройні сили РФ атакували балістичними ракетами Білгород-Дністровський район.

"Під ударом опинилися курортні місця. Через атаку загинула цивільна особа - 60-річна жінка. Ще двоє цивільних - 66-річний та 49-річний чоловіки - отримали поранення. Один з потерпілих перебуває у лікарні", - розповіли у пресслужбі.

Як уточнили у прокуратурі, знищено будівлі двох баз відпочинку. Також пошкоджено приміщення 3 баз відпочинку, 4 приміщення, в якому знаходилися офіси підприємств, 3 автомобілі.

Наразі місці працюють прокурори спільно зі співробітниками СБУ та поліції.

Розпочато розслідування за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини).

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що в ніч на 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари. Руйнування сталися у центрі цього населеного пункту.

Зокрема, за даними пресслужби регіонального главку ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торгівельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, Будинку культури, Центру надання адміністративних послуг та кількох автомобілів.

За інформацією рятувальників, окрім загиблої людини, загалом під час атак поранення отримали три людини.

У правоохоронних органах УНІАН уточнили: жінка, що загинула, працювала у Державній аудиторській службі.

Також наслідки атаки є в Одесі. У мерії розповіли, що ввечері у Київському районі міста пошкоджено 9 житлових будинків та навчальний заклад. Станом на 9:00 вівторка, відомо про 130 пошкоджених вікон, у навчальному закладі - 30 вікон.

Удари по Одеській області

Як писав УНІАН, днями через російську атаку сталися масштабні руйнування в Одеській області. Зокрема, армія РФ атакувала дарними безпілотниками Білгород-Дністровський район. Тоді було зруйновано цивільний об'єкт - будівлю фермерського господарства на площі 1 тис. кв. метрів, також частково пошкоджено складські приміщення іншого фермерського господарства та сільськогосподарську техніку. Тоді люди не постраждали.

