Російські генерали керували російським вторгненням в Україну.

Служба безпеки України зібрала докази воєнних злочинів ще двох російських генералів – Олександра Чайко та Еседулла Абачева.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що генерал-майор Абачев, який на початку повномасштабного вторгнення був призначеним так званим "командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР", що підпорядкований 12-му командуванню резерву південного військового округу країни-агресора, керував діями загарбників на східному напрямку.

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"Задокументовано його перебування та участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини. За вчинення військових злочинів на сході України рішенням вищого керівництва РФ йому присвоєно звання "героя Росії" та "героя ЛНР", - повідомляє СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили Абачеву про підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Також СБУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Чайко, який брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії РФ. Очолюючи окупаційне угруповання "Схід", він керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва.

Як повідомляв УНІАН, у травні російському генералу, командувачу військами Східного військового округу армії РФ Олександру Чайко, який керував операцією зі спроби захоплення Києва, оголошено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

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