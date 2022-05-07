За даними Генштабу Збройних сил України, з 24 лютого українські бійці знищили понад 24,7 тис. окупантів.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів повідомив, що російська влада намагається зараз максимально приховати реальну кількість росіян, яких було вбито в Україні.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Там (в Росії - УНІАН) зараз іде максимальне приховування трупів. Є підтверджені факти і по крематорію, який активно працював, зокрема, під Черніговом, коли йшли інтенсивні бої. На жаль, нелюдськість Путіна проявляється не тільки до нас, а зрештою і до власних військових", - підкреслив Андрусів.

При цьому він зазначив, що українська сторона намагається ідентифікувати ліквідованих російських військових та повідомляти про це їх рідним.

"Ми намагаємося повідомляти рідним загиблих росіян, якщо такі ідентифіковані. У нас також є інтерв'ю з полоненими, де вони телефонують рідним. І під час одного з таких дзвінків мати каже сину, що вона вже на нього дві похоронки отримала", - розповів радник міністра.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу Збройних сил України, з 24 лютого українські бійці знищили понад 25,1 тис. окупантів.

14 квітня Національна поліція відкрила "гарячу" телефонну лінію для родичів загиблих в Україні окупантів.

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