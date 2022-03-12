Окупанти вбивають мирне населення, від їх куль та обстрілів гине все більше українців.

Від ворожої кулі загинув юний футболіст з футбольного клуба Києва. Разом з ним померла його матір.

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу "Атлет" у Facebook.

"Друзі, у нашій футбольній родині "Атлет" сталося велике горе... Сьогодні від кулі ворога загинув гравець команди "Атлет 2006" Євдоченко Дмитро та його мати Марина Євдоченко...", - написали у спільноті.

Родина ФК "Атлет" висловила щирі співчуття рідним та близьким футболіста та його матері. У коментарях повідомляється, що хлопцю було 16 років. Він та його мама потрапили під обстріл під час евакуації з Броварського району на Київщині.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Київській області окупанти під час евакуації розстріляли колону жінок і дітей. В результаті атаки загинули семеро людей, у тому числі одна дитина. Це сталося вчора, 11 березня, при спробі евакуації з села Перемога (Баришівський район) у бік села Гостролуччя.

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