У ЗСУ вважають, що такий здобуток вартий потрапляння до Книги рекордів Гіннеса.

Українські військові на танках Leopard встановили два рекорди – поцілили у російський Т-72 на відстані 5,5 км та у БТР – на 6 км 50 м. Про це Українському Радіо розповів начальник відділення комунікацій 21-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ Сергій Дібров.

За його словами, фактично бригада має на озброєнні дві модифікації Leopard – 2A6 і 2A5, які шведи дуже якісно модернізували до сучасного рівня. Між ними є певні відмінності, але принципової різниці немає. ЗСУ вміють їх обслуговувати та вже мають відповідний досвід експлуатації.

"Тобто в нас є можливість їх нормального обслуговування… Ми знаємо, на що ці машини здатні. Наприклад, вони здатні витягнути танк Т-72 з поля бою через мінне поле і виїхати самим після декількох влучань FPV. Це дуже потужна, дуже надійна, дуже ефективна техніка. І всі наші танкісти, які мають досвід роботи на старих радянських чи російських танках, кажуть, що це просто різні технічні рівні", - сказав Дібров.

Він зазначив, що екіпажі встановили два вражаючі рекорди, які заслуговують потрапити до Книги рекордів Гіннеса, але формальні обставини перешкоджають цьому.

"По-перше, німецький Leopard поцілив у ворожий танк Т-72 на 5,5 км — зафіксований результат, що перевищує чинний світовий рекорд у 5 км (3 милі). Це було пряме наведення із видимістю цілі. Другий рекорд – шведський танк уразив російський БТР на відстані 6 км 50 м. І не просто прямим наведенням, а через тепловізор і це було зроблено одним пострілом. Тобто я особисто розмовляв з екіпажем і бачив журнал бойових дій за той день: витрата снарядів – одна, уражена ціль – одна. Це фантастичний результат для будь-якої людини, яка має стосунок до танкової служби", - наголосив Дібров.

Втім, пояснив військовий, зафіксувати ці досягнення формально неможливо, адже регламент Книги рекордів вимагає присутності комісії на полігоні для верифікації, встановлення контрольних прапорців, вимірювання відповідної відстані тощо, а в зоні активних бойових дій це зробити неможливо.

Продаж Німеччиною Бразилії танків Leopard, від яких нібито відмовилася Україна

Бразильське видання Tecno&Defesa повідомило, що Німеччина запропонувала Бразилії придбати десятки танків Leopard 2A6 та бойових машин піхоти Marder 1A5, від купівлі яких начебто відмовилася Україна. Йшлося про 65 вживаних Leopard 2A6 і 78 Marder 1A5. Водночас скептично до інформації про відмову України від цих машин поставився ресурс German Aid To Ukraine – аналітики зауважили, що йдеться про вживану техніку зі складів Бундесверу, яка має високий ступінь зносу. При цьому ЗСУ мали постійні проблеми з отриманням запчастин до своєї техніки німецького походження, тому повідомлення про відмову з боку українського уряду мало б принаймні частковий сенс, зазначають експерти.

